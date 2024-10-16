«SHAMAN уже в выигрыше»: бренд-стратег о заявке артиста в Роспатент

Заявка певца SHAMAN (Ярослав Дронов) в Роспатент на регистрацию товарного знака «Я русский» может оказаться пиар-ходом, заявил бренд-стратег Александр Дяченко. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что с предпринимательской точки зрения такое решение вполне оправданно. По его словам, в любом случае SHAMAN уже в выигрыше, даже если не сможет зарегистрировать товарный знак.

С предпринимательской точки зрения такое решение певца вполне оправданно. Подача патента на регистрацию товарного знака — это еще не сама регистрация. Есть большая вероятность того, что такой знак запретят к регистрации, а сама процедура окажется лишь пиар-ходом исполнителя для очередного попадания в заголовки СМИ. В любом случае SHAMAN уже в выигрыше, — пояснил бренд-стратег.

По словам эксперта, лозунг «Я русский» уже давно закрепился за исполнителем благодаря популярности одноименной песни. Кроме того, уточнил Дяченко, любой деятель культуры рано или поздно запускает продажу собственного мерча. Бренд-стратег обратил внимание, что на волне современной информационной повестки SHAMAN может найти аудиторию на товары под собственным брендом.

На волне современной информационной повестки и роста уровня патриотизма в стране товары бренда «Я русский» при правильной работе маркетинговой команды имеют все шансы найти свою целевую аудиторию покупателей даже среди тех, кто не слушает творчество SHAMAN, — добавил Дяченко.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее заявил, что патриотизм SHAMAN не является образцовым. Парламентарий призвал запретить исполнителю регистрировать товарный знак «Я русский».