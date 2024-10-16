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«SHAMAN уже в выигрыше»: бренд-стратег о заявке артиста в Роспатент

Заявка певца SHAMAN (Ярослав Дронов) в Роспатент на регистрацию товарного знака «Я русский» может оказаться пиар-ходом, заявил бренд-стратег Александр Дяченко. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что с предпринимательской точки зрения такое решение вполне оправданно. По его словам, в любом случае SHAMAN уже в выигрыше, даже если не сможет зарегистрировать товарный знак.

«SHAMAN уже в выигрыше»: бренд-стратег о заявке артиста в Роспатент
© News.ru

С предпринимательской точки зрения такое решение певца вполне оправданно. Подача патента на регистрацию товарного знака — это еще не сама регистрация. Есть большая вероятность того, что такой знак запретят к регистрации, а сама процедура окажется лишь пиар-ходом исполнителя для очередного попадания в заголовки СМИ. В любом случае SHAMAN уже в выигрыше, — пояснил бренд-стратег.

По словам эксперта, лозунг «Я русский» уже давно закрепился за исполнителем благодаря популярности одноименной песни. Кроме того, уточнил Дяченко, любой деятель культуры рано или поздно запускает продажу собственного мерча. Бренд-стратег обратил внимание, что на волне современной информационной повестки SHAMAN может найти аудиторию на товары под собственным брендом.

На волне современной информационной повестки и роста уровня патриотизма в стране товары бренда «Я русский» при правильной работе маркетинговой команды имеют все шансы найти свою целевую аудиторию покупателей даже среди тех, кто не слушает творчество SHAMAN, — добавил Дяченко.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее заявил, что патриотизм SHAMAN не является образцовым. Парламентарий призвал запретить исполнителю регистрировать товарный знак «Я русский».

Общество
Ярослав Дронов
Вадим Самойлов
Александр Дьяченко
Роспатент