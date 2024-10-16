Предложивший взимать 40 тысяч за бездетность экономист заявил об угрозах

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, ранее предложивший ввести налог на бездетность в размере 40 тысяч рублей, пожаловался на поступающие угрозы.

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Экономист рассказал, что каждое утро проверяет корпоративную почту. Ему приходится вычищать ящик от писем с угрозами и ругательствами в свой адрес. Такие же манипуляции ему приходится проделывать и в Telegram. Эта ситуация, сказал Зубец, его напрягает.

"То, что реакция такая нервная и, я бы сказал, местами переходящая рамки приличия, это для меня удивительно". Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований

По словам автора инициативы, он пытался объяснить общественности, что для демографии в первую очередь нужны денежные средства, однако его оппоненты уверены, что нравственные ценности важнее.

Экономист разделил хейтеров на три категории

В беседе с «Подъемом» Зубец уточил, что угрозы не переходят «площадной брани», поэтому пока в правоохранительные органы обращаться не планирует. Также он добавил, что волна хейта постепенно сходит на нет. «Уже гораздо спокойнее, чем на прошлой неделе», — подчеркнул экономист. Автор предложения о налоге на бездетность выразил надежду, что скоро про него забудут и он сможет вернуться к нормальной жизни.

Его самого, признался эксперт, хейт не задел в силу жизненного опыта и возраста. Однако для детей это было в новинку и стало шоком. Он рассказал, что в их личную жизнь полезли «странные люди», пытавшиеся вступить в контакт.

Зубец разделили хейтеров на три категории и акцентировал, что это не профессиональная травля. Первая группа злопыхателей является «жлобской» и «хамской», вторая состоит из ботов, третья — из коммунистов-большевиков. «У нас есть в стране, оказывается, большевики. Но ни то, ни другое, ни третье — это несерьезно», — заключил он.

Зубец предложил взимать с россиян по 40 тысяч рублей за бездетность

На прошлой неделе экономист предложил ввести новый налог в России — платеж за отсутствие детей для женщин старше 35 лет и мужчин старше 40 лет. Согласно его инициативе, каждая такая семья должна платить по 40 тысяч рублей в месяц в качестве налога.

По мнению экономиста, подобная сумма является подъемной для россиян, поскольку, по его данным, средняя заработная плата в России составляет 85 тысяч рублей. Таким образом, заключил он, семья из двух человек, имеет доход в 170 тысяч рублей и 40 тысяч налога для них — «не проблема». Если же гражданин не состоит в браке, допустил Зубец, сумма платежа могла бы быть уменьшена в два раза.

Данную инициативу прокомментировали российские власти. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что ведение налога на бездетность не может стать способом решения демографических проблем России, и сравнила идею с «битьем хлыстом». Глава СПЧ Александр Фадеев также усомнился, что подобная инициатива поспособствует повышению рождаемости.

Тем временем в Кремле отметили, что не знают детали предложения о налоге на бездетность, однако подобная мера действовала в советское время и вряд ли имела «какое-то воздействие на демографическую ситуацию». При этом, как добавили там, этот советский опыт должны проанализировать специалисты.

Говоря об соответствующем опыте в СССР, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Сенявский рассказал, что налог на бездетность не оказал влияния на рождаемость. По его словам, данный платеж составлял шесть процентов от зарплаты и взимался автоматически. Его ввели в 1941 году для одиноких граждан и не имеющих детей супругов. Однако из-за налога молодые советские мужчины не стремились «как можно скорее связать себя брачными узами и начать плодить потомство», всплески рождаемости были за счет смены поколений и уверенности в завтрашнем дне.