Собчак задала Зеленскому неприятные вопросы

Блогер и журналистка Ксения Собчак раскритиковала «план победы» президента Украины Владимира Зеленского и спросила у украинского лидера, после чего россияне должны «одуматься». Об этом Собчак написала в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

«А новое в плане — что? А ресурс „воевать до последнего украинца“ неисчислим? <...> И главное — а россияне именно „одумаются“, да? И пойдут шатать режим? Или на кого-то другого пойдут?», — написала Собчак в своем telegram-канале.

Журналистка отметила, что не видит перспектив в плане Зеленского. Она также выразила непонимание, зачем Евросоюзу и США поставлять больше ракет Украине и разрешать бить ими вглубь России, назвав это «проблемным активом».