Двух девочек поместили в спеццентр за танцы на кладбище

В Калужской области двух девочек 10 и 12 лет поместили на 15 суток в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей за танцы на кладбище, которые они выкладывали в TikTok. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Сухиничский районный суд установил, что 4 сентября две несовершеннолетние пришли на территорию городского кладбища в Сухиничах, чтобы снять ролики в TikTok.

«В ходе своих действий несовершеннолетние ложились на могильные захоронения, танцевали вблизи захоронений, в том числе с флагом России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что девочек также поставили на профилактический учет в полиции, родителей оштрафовали.

До этого сообщалось, что правоохранительные органы устанавливают личность девушки, устроившей танцы на памятнике героям Великой Отечественной войны в селе Карагай Пермского края. Также стало известно, что во Владивостоке неизвестные осквернили захоронения участников СВО на «Морском» кладбище города.