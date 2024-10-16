Детская шалость или оружие Запада: что россияне думают о квадроберах?

Почти половина россиян не в курсе существования квадроберов, а те, кто знают о субкультуре, не хотят пересекаться с ее представителями, показал опрос ВЦИОМа. Какое будущее в России ждет квадробику, является ли субкультура оружием Запада или обычной детской шалостью?

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Что россияне думают о квадроберах

Согласно данным ВЦИОМа, 42% россиян впервые услышали о квадроберах во время опроса, 31% респондентов ответили, что знают, о ком идет речь, и 27% слышали о них, но не знают подробностей.

Больше половины россиян — 51% — испытали бы негативные чувства, если бы встретили ребенка в экипировке животного на улице. Лишь 11% отнеслись бы положительно. 74% опрошенных считают, что родителям следует обеспокоиться, если их ребенок избрал данное хобби. Еще 35% респондентов уверены, что движение нужно запретить. Всего 19% граждан выступили в защиту квадробики и отметили, что ограничивать ее не стоит.

Россияне также высказали свое мнение, почему дети становятся квадроберами. 35% считают, что это происходит из-за плохого культурного влияния, 32% заявили, что причиной является плохое воспитание и образование, 25% отметили возрастные особенности детей-квадроберов.

Свой опрос ранее провел и NEWS.ru. Поводом послужила беседа министра иностранных дел России Сергея Лаврова с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Перед началом официальных переговоров в Кремле Лавров поинтересовался, есть ли у них в Армении квадроберы. Глава российского ведомства уточнил, что они «наряжаются в собак» и «ходят как животные». По его словам, это «одна из самых главных новостей» в последнее время.

На вопрос NEWS.ru «А у вас есть квадроберы?» положительно ответили 19% россиян. 56% опрошенных ответили, что у них «нет такой заразы», еще 20% не поняли, почему эту тему вдруг поднял глава МИД РФ.

Запретят ли в России квадроберов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль не уделяет внимания теме квадроберов.

«Мы старательно держим эту тему за пределами нашей повестки дня», — сказал он.

Однако ее не обошли стороны в Государственной думе. Например, депутат Андрей Свинцов призвал законодательно запретить квадробику наряду с деятельностью тарологов и нумерологов. Парламентарий уверен, что данная субкультура является спланированной и продуманной акцией против России. Депутат Сергей Колунов предложил лишать родительских прав тех, чей ребенок стал участником движения.

Депутат Яна Лантратова рассказала о начале разработки законопроекта о запрете пропаганды квадробики.

«Наказывать надо тех, кто делает это движение популярным, привлекательным. <...> Ребенок с кошачьими ушами и хвостом не преступник, а „жертва пропаганды“», — сообщила она, добавив, что движение квадроберов «не так безобидно, как кажется на первый взгляд».

Их коллега Нина Останина при этом считает, что не все нужно решать через принятие новых законов.

«Я не сторонник принятия законов по каждому поводу. Нельзя все решать через Уголовный кодекс и КоАП. Это вопрос о воспитании, поэтому вначале надо все-таки родителям разъяснить, чем опасна эта субкультура, а потом уже с них спрашивать. В данном случае мы начинаем бороться с людьми: с детьми, с родителями», — пояснила депутат.

Останина добавила, что не понимает, как проводить грань между детьми, изображающими зайцев на утренниках, и теми, кого увидели на улице в медвежьей одежде.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил свой вариант, как за два месяца «победить» квадроберов.

«Все очень просто. Это же наука. Если мы об этом перестаем говорить, не нужно подогревать интерес. Надо наложить на маркетплейсы штраф миллионов так 100 рублей за продажу корма и домиков для квадроберов для профилактики. Если не подогревать интерес, то через два месяца всем надоест окончательно, все забудут», — сказал Милонов.

Народный артист России Сергей Безруков заступился за квадроберов и отметил, что в этом направлении нет ничего страшного. По его словам, показывать животных учат на актерских факультетах.