Бакальчук захотел забрать детей и половину Wildberries у жены

Бизнесмен Владислав Бакальчук заявил, что подал встречный иск, касающийся его развода с основательницей Wildberries Татьяной Ким. Как бизнесмен сообщил в своем Telegram-канале, он попросил определить место жительства несовершеннолетних детей с ним и разделить совместно нажитое имущество в формате 50 на 50.

Бакальчук заявил, что 16 октября в Савеловском районном суде Москвы состоялось предварительное заседание по иску Ким о расторжении брака. Бизнесмен подал встречное исковое заявление.

Бакальчук подчеркнул, что они с супругой не заключали брачных договоров или соглашений о разделе имущества. В своем встречном иске он попросил, чтобы их с Ким несовершеннолетние дети жили с ним, а имущество было разделено 50 на 50.

«В последней версии искового заявления, Татьяна просит определить ее долю в совместно нажитом имуществе как 6/7, а мою как 1/7. Это не вписывается ни в нормы закона, ни в нормы морали», - написал бизнесмен.

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Бакальчук уточнил, что просит произвести раздел ООО «Вайлдберриз» и других компаний, включая те, доли в которых принадлежат ему. Также он попросил разделить квартиру площадью 58 квадратных метров и земельный участок.

«Для меня очень важно, чтобы раздел был произведен СПРАВЕДЛИВО с человеком, с которым я провел 20 лет прекрасной жизни, в браке с которым появилось семеро наших замечательных детей и одна из лучших компаний страны - Wildberries!» - написал Бакальчук (орфография и пунктуация автора сохранены).

В июне Wildberries и группа Russ объявили о планах объединиться для «создания цифровой торговой платформы». РВБ была создана в начале июля. В июле глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Бакальчук обратился к нему из-за проблем с семейным бизнесом. Кадыров отмечал, что речь идет об «откровенном и наглом рейдерском захвате» активов Wildberries.

Утверждалось, что рейдеры «оградили» основательницу Wildberries от мужа и детей. Позже сама Ким заявила, что рейдерского захвата не было, и подчеркнула, что всё дело в ее решении развестись с мужем. Также она отмечала, что сделка Wildberries с компанией Russ была согласована с супругом.

Днем 18 сентября в Wildberries сообщили о попытке Бакальчука и его охраны «незаконно проникнуть» в офис компании в бизнес-центре «Романов двор». У здания началась стрельба, в результате которой погибли два человека. Пострадали семеро человек, включая двух полицейских. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Через несколько дней после происшествия основательница Wildberries объявила, что меняет фамилию Бакальчук на свою девичью - Ким.