Судебный процесс о разводе Бакальчука и Ким пройдет в закрытом режиме

Судебный процесс по иску о разводе и разделе имущества между совладельцами Wildberries Владиславом Бакальчуком и Татьяной Ким переведен в закрытый режим. Такое решение приняла судья Савеловского районного суда Москвы Анастасия Миронова.

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"Ходатайство подал Владислав Бакальчук. Процесс теперь закрытый, поэтому мы в соответствии с требованиями закона и адвокатской этики ничего не можем комментировать", - заявила "РГ" представитель Татьяны Ким.

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Ранее сообщалось, что Татьяна Ким (в замужестве - Бакальчук) подала иск о разводе и разделе имущества с мужем. По предварительным оценкам, разделу могут подлежать активы и состояние в размере около 13 миллиардов долларов.