Стало известно об ухудшении самочувствия Федосеевой-Шукшиной

Состояние актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось. Как сообщает Telegram-канал Mash, она жалуется на провалы в памяти и обмороки, которые участились после инсульта.

Артистка перенесла острое нарушение кровообращения мозга в 2023 году. Кроме того, в сентябре 86-летняя Федосеева-Шукшина ударилась головой, когда упала у себя дома, потеряв сознание. После этого она обратилась к врачам, пожаловавшись на плохую память, слабость в ногах и трудности при ходьбе. Медики порекомендовали ей отдохнуть в санатории — актриса уже купила путевку.

Напомним, что после инсульта актриса переехала к своей дочери Ольге, которая постоянно находится рядом с матерью и помогает ей восстанавливаться. В июле женщина рассказывала, что Федосеева-Шукшина чувствует себя «по возрасту», но настроена оптимистично.

В январе 2024 года СМИ сообщали, что у артистки развивается остеопороз, а коленные суставы уже деформировались. Однако Федосеева-Шукшина опровергла информацию: она заявила, что приписываемого ей заболевания у нее нет, а состояние суставов соответствует возрасту — его поддерживают различными процедурами.