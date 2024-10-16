В Госдуме назвали чайлдфри программой Запада по снижению числа россиян

Движение чайлдфри, которое пропагандирует отказ от деторождения, разработано Западом с целью снижения численности населения Земли, в том числе россиян. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре и заслуженный артист России Денис Майданов.

«Чайлдфри — это как раз одна из программ западных государств, которая направлена на уменьшение количества жителей на планете Земля и в том числе, конечно же, в России», — считает парламентарий.

Майданов добавил, что на Западе пытаются «всеми силами оказать влияние на психику россиян», желая воспользоваться российскими ресурсами, завоевать территории страны и «вычистить культуру России».

По словам артиста, чайлдфри не получит продолжения в России, и это будет обеспечено законодательством. Также Майданов призвал поддерживать традиции многодетности.

В начале месяца председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов поддержать закон против чайлдфри, назвав отказ от рождения детей западной пропагандой.

Ранее в Крыму сравнили квадробинг и чайлдфри с разведывательным БПЛА.