На сайтах МВД России и ГИБДД произошел сбой

Интернет-страницы МВД России, его главков и ГИБДД оказались недоступными вечером вторника 15 октября. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Официальные сайты ведомства и его сервисы недоступны: страницы не загружаются в браузере. Подключение через VPN-сервисы не приносит результатов.

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По данным Telegram-канал Baza, который первым обратил внимание на сбой, сайты МВД не работают уже около восьми часов.

Ранее онлайн-сервисы ВГТРК столкнулись с проблемами в вещании. Эфиры телеканалов «Россия 1» и «Россия 24», а также входящих в холдинг радиостанций оказались недоступны на их сайтах. Позже в пресс-службе ВГТРК прокомментировали случившееся и объяснили беспрецедентной хакерской атакой.