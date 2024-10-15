Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия

Новый посол России на Маврикии, бывшая телеведущая Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту республики Притвираджсингу Рупану. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

Отмечается, что церемония вручения верительных грамот прошла в государственной резиденции президента Маврикии.

«Россию и Маврикий связывает давняя история двусторонних отношений и искренняя дружба, основанная на взаимном уважении, которая длится уже 56 лет. У наших стран хорошие перспективы для развития экономических и гуманитарных связей в различных сферах. РФ будет и впредь поддерживать Маврикий во всех областях для обеспечения нашей взаимной безопасности, благополучия и достоинства в новом столетии. Наша давняя дружба станет основой нашего будущего, и я сделаю для этого все, что в моих силах», — приводятся в тексте слова Зейналовой.

Произошедшее также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. У себя в Telegram-канале она призвала всех подписаться на канал посольства РФ на Маврикии, заявив, что «будет горячо».