В Петербурге ликвидировали медиагруппу «Патриот», принадлежавшую Пригожину

В Санкт-Петербурге ликвидирована медиагруппа "Патриот", принадлежавшая основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Об этом сообщает Telegram-канал "Фонтанка SPB Online".

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"Это был увлекательный проект, с нуля выросший в лучший русский медиахолдинг. Через школу "Патриота" прошло множество специалистов, занимающих сегодня значимые должности как в бизнесе, так и на государственной службе", - говорится в сообщении.

В июне в канун годовщины мятежа Пригожина "Фонтанка" сообщала, что два связанных с Пригожиным медиаменеджера задержаны в Санкт-Петербурге.

По данным источников издания, речь идет о бывшем топ-менеджере медиахолдинга "Патриот" Илье Горбунове и главном редакторе "Конкретно.ру" Кирилле Метелеве. ФСБ задержала их по обвинению в вымогательстве денег у экс-гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" Александра Малькевича, который тоже имел отношение к структурам Пригожина.