Зефир, по мнению специалистов, является едва ли не единственной полезной сладостью, его даже включают в лечебные диеты, пишет «Московский комсомолец».

Вместе с тем, в последние недели в стране были отмечены случаи отравлений зефиром, приобретенным в популярных торговых сетях. Люди жаловались на желудочно-кишечное расстройство (слабость, диарею, тошноту и рвоту, которые с трудом купировались лекарственными средствами).

По данным газеты, причиной расстройства желудка у покупателей стал мальтит. На завод, производящий зефир с этим веществом, приехали специалисты Роспотребнадзора и начали проверку. До ее окончания торговые сети прекратили реализацию этого товара.

Представители завода в ходе проверки заявили, что потребители переели сладость, которая предназначена для пациентов с сахарным диабетом. Они уточнили, что суточная норма лакомства — одна «зефиринка».

«Мальтит является многоатомным спиртом и используется в питании в качестве сахарозаменителя при производстве ряда кондитерских изделий без сахара», — пояснил заведующий отделением болезней обмена веществ и диетотерапии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Хайдерь Шарафетдинов.

По его словам, избыточное потребление любых сахарозаменителей, в том числе и мальтита, может сопровождаться вздутием живота и слабительным эффектом.