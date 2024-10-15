Хозяину затопленного паводком дома под Челябинском отказали в компенсации

Хозяину частного дома в Еманжелинске Челябинской области, затопленного паводком минувшим летом, отказали в компенсации. Внимание на ситуацию в российском городе со ссылкой на собственника недвижимости обратило издание URA.RU.

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Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Дружбы, 7. Из-за паводка вода проникла внутрь постройки и сильно повредила ее. Независимая экспертиза показала, что дом является аварийным и подлежит сносу.

«Я передал все документы в мэрию Еманжелинска, назначили комиссию, которая отказала в компенсации полной утраты имущества», — пожаловался владелец недвижимости.

Мужчина рассказал, что власти выплатили ему лишь 95 тысяч рублей — 20 тысяч за нахождение в период ЧС и 75 тысяч рублей за частичную утрату имущества. В соответствии с документами, которые предоставил журналистам хозяин дома, комиссия отказала ему в компенсации полной утраты имущества из-за того, что постройка была очень старой и в ней давно не проводился капремонт.

В данный момент семье россиянину с семьей приходится арендовать жилье, поскольку жить в частном доме после паводка стало невозможно. Пострадавший от удара стихии житель Еманжелинска намерен идти в суд.

Накануне стало известно, что московские коммунальщики починили прорыв трубы в жилом доме скотчем.