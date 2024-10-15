Народного артиста России Василия Ливанова выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщил его сын Борис.

По его словам, с его 89-летним отцом все хорошо и он уже находится дома.

Напомним, что Ливанов был госпитализирован в больницу 3 октября. Отмечалось, что его подключили к аппарату ИВЛ после остановки сердца, но семья артиста опровергла информацию о том, что у него остановилось сердце. Также сообщалось, что Ливанова вводили в медикаментозную кому. 11 октября его семья заявила, что он находится в сознании.