Россиянин выиграл 50 миллионов рублей и не пришел за выигрышем

В Кировской области ищут уроженца региона, который сорвал многомиллионный куш в лотерею. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает «Кировская правда».

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Стало известно, что россиянин купил лотерейный билет стоимостью 300 рублей и стал обладателем суперприза, разыгранного 12 октября. Житель области выиграл почти 50 миллионов рублей. Его счастливыми числами оказались 12, 14, 3, 6, 5, 20, 18 и 11, отмеченные в первом поле билета, а также цифра 3 во втором поле.

Отмечается, что победитель не забрал свой приз. Возможно, кировчанин еще не знает о выигрыше. Согласно правилам, срок обращения за призом составляет три с половиной года, передает газета.

До этого в Самарской области мужчина рискнул сыграть в лотерею с закрытыми глазами и сорвал невероятный куш. Россиянин стал победителем суперприза в размере 56,1 миллиона рублей. Он также сумел наугад верно отметить в билете необходимые дополнительные числа, удвоив выигрыш в 1,2 раза.

В конце июля гражданин Соединенных Штатов из Массачусетса выиграл один миллион долларов в лотерее благодаря вещему сну. Он рассказал, что ему приснился конкретный лотерейный билет. После пробуждения он решил довериться сну и отправился за лотереей.