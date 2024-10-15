Врач объяснил, как человек прожил в лодке в Охотском море 67 дней

Доктор медицинских наук Намжил Цыбиков заявил, что Михаилу Пичугину, выжившему после более чем двухмесячного дрейфа в Охотском море, помог лишний вес. Об этом ученый рассказал «Известиям».

Ранее в Охотском море неподалеку от камчатского села Усть-Хайрюзово обнаружили лодку, связи с которой не было 67 дней. В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что в начале августа двое братьев и сын одного из них, 15-летний подросток, отправились на моторном катамаране от мыса Перовского (Хабаровский край) в сторону города Оха (Сахалин) и пропали.

СМИ сообщили, что с собой у них была теплая одежда, спасательные жилеты, сигнальные огни, небольшой запас еды и 20 литров питьевой воды.

Родственники пропавших обращались в экстренные службы, а также сами организовывали поиски. Лишь один из трех человек, находившихся на борту лодки, выжил - 46-летний Михаил Пичугин. Тела двух других - его брата и племянника - находились в лодке. Причина их смерти пока неизвестна.

Выжившего Михаила Пичугина подобрало проходившее рядом рыболовецкое судно. Спасшим его рыбакам мужчина рассказал, что у лодки заглох мотор и она потеряла управляемость. За два месяца Пичугин похудел на 50 килограммов.

У Камчатки спасли дрейфовавшего два месяца в Охотском море мужчину

Профессор Цыбиков заявил, что в организме мужчины происходил липолиз - процесс разрушения жира, во время которого освобождается связанная с жиром вода. По словам ученого, благодаря этому обезвоживание повлияло на Пичугина не так пагубно, как на его спутников, имевших нормальную массу тела.

«Я считаю, что в этих условиях он выжил благодаря избыточную весу. <...> В естественной жизни избыточный вес - это прямая дорога к заболеваниям», - предупредил Цыбиков.

Профессор подчеркнул, что известны случаи, когда людям удавалось выжить после более чем месяца без пищи. Главной проблемой в таких экстремальных ситуациях является обезвоживание, заключил ученый.