Стало известно о состоянии здоровья 89-летнего Василия Ливанова

В НИИ имени Склифосовского заявили, что состояние здоровья народного артиста РСФСР Василия Ливанова улучшилось. Об этом сообщает РИА Новости.

Врачи оценивают состояние звезды советского «Шерлока Холмса» как удовлетворительное. Ливанов по-прежнему находится в реанимации отделения неврологии.

1 октября Telegram-канал 112 сообщил, что Ливанова госпитализировали. Тогда артисту провели операцию на фоне инфаркта.

5 октября Telegram-канал Mash сообщал, что 89-летнего артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после того, как у него остановилось сердце.

Затем СМИ писали, что Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за скопления жидкости в головном мозге. Врачи отмечали, что состояние пациента ухудшается с каждым днем. 12 октября стало известно, что артиста вывели из медикаментозной комы, но он по-прежнему находится на ИВЛ.

Недавно сын Ливанова прокомментировал новости о состоянии здоровья отца фразой из произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце». Он сообщил, что с актером «все хорошо» и посоветовал «не читать до обеда советских газет».

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.