Врачи рассказали о состоянии Ливанова

Во вторник, 15 октября, актер Василий Ливанов остается в реанимации, но его состояние улучшилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ имени Склифосовского.

Врачи сообщили агентству, что состояние 89-летнего Ливанова оценивается как удовлетворительное. Он находится в отделении неврологии НИИ имени Склифосовского.

В начале октября в СМИ появилась информация, что актера госпитализировали, а затем подключили к аппарату ИВЛ после остановки сердца. В семье Ливанова опровергали информацию об остановке сердца.

Позже сообщалось, что Ливанова вводили в медикаментозную кому, его состояние оценивалось как тяжелое. 11 октября в семье актера заявили, что он находится в сознании.