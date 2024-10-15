Каждый россиянин в 2023 году в среднем оставил после себя свыше 322 кг мусора

Среднестатистический россиянин за 2023 год оставил после себя 322,3 кг мусора, что на 3,1%, или на 9,7 кг, больше, чем годом ранее. Общий объем сгенерированного бытового мусора вырос за год на 1,3 млн тонн, до 47,2 млн тонн, говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети "Финэкспертиза" на основе данных Росприроднадзора.

"Рост массы коммунальных отходов на 3% напрямую связан с ростом потребительской активности, а она в свою очередь - с уровнем доходов граждан. В 2023 году реально располагаемые доходы россиян увеличились на 5,4%. Оборот розничной торговли за год вырос на 6,4%, а продажи через маркетплейсы, сопровождающиеся дополнительной упаковкой, - почти в два раза. Частично эту проблему государство пытается решить посредством реформирования системы расширенной ответственности производителей", - заявила глава "Финэкспертизы" Елена Трубникова, чьи слова приводятся в сообщении.

По ее словам, важно учитывать, что умеренный рост объемов отходов не обязательно приводит к дополнительному ущербу для экологии, если налажена работа инфраструктурных мощностей по обращению с отходами. По этой части есть некоторая положительная динамика. Так, Росприроднадзор отчитался о запуске в 2023 году 11 установок по утилизации и переработке отходов, а также 17 предприятий и полигонов по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов. В целом же обращение с отходами оказалось наиболее затратной статьей природоохранной деятельности в 2023 году: на нее пришлось 440,3 млрд руб., то есть более трети всех природоохранных расходов бизнеса, отметила Трубникова.

Региональный разрез

В зависимости от региона масса твердых коммунальных отходов (ТКО) на душу населения различается до пяти раз. Первое место по генерации мусора в 2023 году заняла Магаданская область (в среднем 646,3 кг на человека в год), далее следуют Адыгея (605,8 кг), Новгородская область (501,7 кг), Амурская область (496,7 кг) и Чукотский автономный округ (480 кг). Наименьший объем мусора приходится в среднем на одного жителя Бурятии (127,2 кг в год), Хакасии (153,3 кг), Тувы (204,3 кг), Дагестана (213,2 кг) и Марий Эл (217,6 кг).

"Суммарное количество образованных коммунальных отходов в первую очередь зависит от численности населения на конкретной территории. В то же время масса ТКО в пересчете на одного жителя в различных регионах может отличаться в несколько раз - это зависит от множества факторов, таких как уровень и структура потребления, наличие соответствующей инфраструктуры для населения и бизнеса, степени экологической ответственности и так далее", - уточнили аналитики.

В 2023 году максимальный объем бытового мусора приходился на Магаданскую область - 646,3 кг в среднем на жителя. На втором месте с небольшим отрывом оказалась Адыгея (605,8 кг на жителя). Далее следуют Новгородская область (501,7 кг), Амурская область (496,7 кг; годом ранее регион возглавлял антирейтинг по массе ТКО на душу населения), Чукотский автономный округ (480 кг), Калининградская область (473,1 кг), Рязанская область (460,2 кг), Ямало-Ненецкий автономный округ (453,5 кг), Воронежская область (435,1 кг) и Сахалинская область (430,1 кг).

Московская агломерация оказалась на 12-м месте по массе коммунальных отходов на душу населения - в среднем на одного жителя Москвы и области приходилось 410 кг мусора в год.

Меньше всего отходов на душу населения, как и годом ранее, пришлось на Бурятию - всего 127,2 кг, чуть больше - на Хакасию (153,3 кг). Далее следуют Тува (204,3 кг в среднем на жителя), Дагестан (213,2 кг), Марий Эл (217,6 кг), Волгоградская область (222,3 кг), Калмыкия (224,3 кг), Пермский край (231,6 кг), Чувашия (234,9 кг), а также Башкортостан (238,5 кг).

Лидеры по отходам

Наибольший объем коммунальных отходов закономерно производят самые густонаселенные регионы. Так, максимальный удельный вес пришелся на Московскую агломерацию - жители столицы и области сгенерировали чуть менее одной пятой всех ТКО страны (18,9%). Далее следуют Краснодарский край (5,1% от совокупного объема ТКО), Санкт-Петербург (3,4%), Татарстан и Свердловская область (по 3,1%), Ростовская область (2,8%), Самарская область (2,4%), замыкают десятку Нижегородская, Воронежская область и Башкирия (по 2,1%).

Наименьшую долю в общестрановом объеме сгенерированных бытовых отходов имеют Ненецкий и Чукотский автономные округа (0,02% и 0,05% соответственно), Еврейская автономная область (0,08%), Республика Алтай, Калмыкия и Тува (по 0,1%), Хакасия, Магаданская область, Камчатский край (по 0,2%), а также Бурятия (0,3%). За исключением Хакасии и Бурятии это регионы с населением менее полумиллиона человек.