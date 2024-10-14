Мизулина обратится в прокуратуру из-за давления на школьницу в Подмосковье

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о намерении обратиться в прокуратуру по поводу давления, оказываемого на ученицу, которая пожаловалась на отсутствие отопления в одной из школ Московской области. Соответствующий пост появился у него в Telegram-канале.

Речь идет о школе в подмосковном поселке Запрудня. Ранее Мизулина получила от одной из учениц письмо, в котором она сообщала об отсутствии отопления в учебном заведении. После этого школьницу вызвали к директору, которая на нее надавила и заставила извиняться на камеру и сказать, что «это была шутка». Кроме того директор обвинила ученицу в том, что «ей все пишут и звонят из-за ситуации с отоплением». Об этом Мизулиной рассказали одноклассники школьницы.