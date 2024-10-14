Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала уход BBC с Ближнего Востока. Свое мнение на этот счет она высказала у себя в Telegram-канале.

Симоньян указала, что гендиректор BBC «переживает, что после их ухода из медиапространства Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки нишу занимают российские СМИ». Главред «Россия сегодня» сослалась на публикацию The Sunday Times, в которой говорится, что «бывшие региональные партнеры BBC из Иордании, Палестины, Ирака, Ливана и Мавритании уже получили предложения от китайской радиокомпании CRI и российского агентства Sputnik, выразивших заинтересованность в использовании бывших слотов вещания BBC».