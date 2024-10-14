Защита актера Ефремова готовит документы на его освобождение по УДО

Защита актера Михаила Ефремова, который отбывает наказание в колонии за смертельное ДТП в Москве, готовит документы для подачи на условно-досрочное освобождение (УДО), рассказал адвокат Юрий Падалко. Об этом пишет РЕН ТВ.

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Юрист пояснил, что артист страдает от хронической обструктивной болезни легких и имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Ефремов из-за состояния здоровья вынужден пропускать работу в швейном цеху, уточнил адвокат. Вместе с тем, добавил он, актер находится на хорошем счету в колонии.

«Защита собирает справки о состоянии здоровья и получает характеристику в колонии. Документы будут собирать скрупулезно и в полном объеме, чтобы добиться положительного результата», — отметил Падалко.

Напомним, что в июне 2020 года Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП на Смоленской площади в столице. Его джип вылетел на встречную полосу на Садовом кольце и протаранил автомобиль Lada. Водитель отечественного автомобиля скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с артистом, дала положительное решение на УДО Ефремова.