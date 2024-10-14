Синоптик сообщил об окончании купального сезона на юге России

Купальный сезон постепенно завершается на юге России. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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По словам синоптика, в Краснодаре во вторник и среду, 15 и 16 октября, воздух остынет до 18–19 градусов тепла, после чего пойдет понижение до плюс 13–15 градусов. При этом в Сочи теплая погода задержится немного дольше, а температура начнет падать только ближе к четвергу, 17 октября, когда столбики термометров перестанут показывать больше 20 градусов выше ноля.

— На юго-востоке холодный воздух, там отрицательные температуры. Ночные температуры в начале недели составят 14–16 градусов, к ее концу значения будут в диапазоне 9–12 градусов, заметное понижение, — передает слова Вильфанда ТАСС.

Синоптик также рассказал, что после ощутимого похолодания и разного рода осадков в столичный регион вернется сухая и теплая погода.

С каждым днем в столичном регионе становится все прохладнее. И это неудивительно, ведь миновала уже почти половина осени. Стоит ли в ближайшее время ожидать в столице и области устойчивых минусовых температур, «Вечерней Москве» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.