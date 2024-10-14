В Москве открылась выставка ""Маскарад" М.Ю. Лермонтова на театральной сцене"

В доме-музее Марии Ермоловой, филиале Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина, открыта экспозиция, приуроченная к 210-летию Михаила Лермонтова (1814-1841) и 150-летию легендарного театрального режиссера Всеволода Мейерхольда (1874-1940), поставившего самый знаменитый из всех "Маскарадов".

Бахрушинский музей - крупнейший хранитель театрального наследия России. И этой осенью он приглашает окунуться в краски лермонтовского "Маскарада". Посетителей выставки встречают ярко-алые стены, ассоциирующиеся с бархатом театрального занавеса, и ростовые картонные фигуры в маскарадных костюмах. Они безмолвно сопровождают публику и создают волнующее ощущение, что ты находишься не в выставочном зале, а выступаешь еще одним персонажем бала-маскарада.

Драма "Маскарад", так и не увидевшая свет при жизни автора, вошла в историю как самая театрализованная драма Лермонтова. Об истории ее легендарных постановок на сцене и рассказывает выставка в доме-музее Ермоловой. К этой пьесе обращались выдающиеся режиссеры: Всеволод Мейерхольд, Юрий Завадский, Леонид Варпаховский и другие. Музыку к ней писали: Алексей Глазунов, Сергей Прокофьев, Венедикт Пушков, Арам Хачатурян, Дмитрий Толстой.

Но именно Всеволод Мейерхольд вывел театр Лермонтова на новый, недосягаемо высокий уровень. Режиссер пригласил для работы над пьесой самого известного художника Императорской сцены - Александра Головина. Вместе они работали шесть лет и создали настоящий шедевр. Премьера "последнего спектакля Российской Империи" состоялась в Петрограде на сцене Александринского театра 25 февраля 1917 года. В день, когда прозвучали первые выстрелы Февральской революции, Мейерхольду и Головину удалось передать атмосферу грез, волшебного сна и одновременно драмы роковых страстей, которыми пронизано произведение Лермонтова. О работе режиссера и художника над спектаклем и об их неминуемом триумфе рассказывает первый раздел выставки.

Гений Мейерхольда превратил маскарад в главного героя лермонтовской драмы. Все перипетии сюжета представлены зрителю через архетип игры. Именно она у режиссера стала главной движущей силой спектакля: герои играют в карты, играют в любовь и не испытывают при этом ни полноты, ни искренности чувств.

Мейерхольд работал над постановкой очень тщательно. От актеров он требовал досконального знания биографии своего героя. Вместе с Головиным прорабатывал в мельчайших подробностях образ для каждого, даже самого незначительного персонажа. Согласно замыслу Лермонтова, Мейерхольд разделил спектакль на пять картин, каждую из которых открывали пять занавесов. На выставке, помимо декораций, костюмов, фотографий, представлены и эскизы тех самых занавесов, выполненных Головиным и ставших не просто техническими элементами спектакля, а архитектурными эпиграфами к декорациям каждой из его сцен.

Самый дорогой спектакль Мейерхольда (бюджет его составил 300 тысяч царских рублей) играли на сцене еще почти четверть века после премьерного показа. Пьеса стала знаковым событием в истории театрального искусства и оказала влияние на многие последующие постановки. Последний раз "Маскарад" Мейерхольда был сыгран 6 июля 1941 года.

Особо ценными экспонатами выставки стали костюмы, участвовавшие в той самой постановке 1917 года: красный с золотыми аксельбантами костюм Маркитантки, оранжевый доломан "простодушного купидона" князя Звездича с серебряным позументом и меховыми манжетами, а также кожаные сапоги Танцующего офицера - персонажа, поддерживающего гротескный фон произведения. Завершает маскарадный образ современная маска Панталоне из Commedia dell'arte. Представленные на выставке костюмы - часть историко-театральной коллекции Александринского театра, привезенные из Санкт-Петербурга специально к открытию экспозиции.

А. Головин. Эскиз костюма князя Звездича, доломан Звездича, маска Панталоне. 1917 г. Фото: Екатерина Якушева

Восхищает то, как камерная, по своим размерам, выставка смогла вместить такое большое количество архивных рисунков. Ее организаторы признают, что столько эскизов Александра Головина в одном месте показывают нечасто. А представленные в витринах аксессуары - загадочные маски, элегантные дамские сумочки, бальные перчатки, веера из страусиных перьев - окончательно погружают зрителя в магическую атмосферу театрального мира.

И вот уже от спектакля Мейерхольда, в темпе мазурки, мы перемещаемся по выставочному пространству к другим постановкам лермонтовской пьесы. А было их немало. 21 июня 1941 года, накануне Великой Отечественной войны, на сцене Театра Вахтангова режиссер Андрей Тутышкин представил свой "Маскарад". Костюмы для спектакля придумал художник из Ленинграда - Георгий Мосеев, а музыкальное сопровождение, ставшее легендарным, создал знаменитый композитор Арам Хачатурян. Об этой постановке напоминают представленные во втором разделе выставки 11 эскизов декораций и костюмов из фондов Бахрушинского музея.

Третий раздел экспозиции - это уже послевоенная версия "Маскарада", поставленная на сцене Театра Моссовета его главным режиссером Юрием Завадовским. Он ввел в спектакль новое действующее лицо - Капельмейстера, который дирижирует не только оркестром, но всем действием и особенно страстями, которые обуревают героев.

Еще 16 прекрасных эскизов декораций и до мелочей продуманных костюмов представляют на выставке в доме Ермоловой "Маскарад" Леонида Варпаховского. В 1933-35 годах режиссер работал в театре им. Вс. Мейерхольда и стал учеником и последователем мастера. Поэтому для своей дебютной работы в Малом театре Варпаховский тоже выбрал "Маскарад". В итоге, спектакль, поставленный в 1962-м, стал своеобразной творческой отсылкой к легендарному спектаклю Мейерхольда 1917 года только уже на новом историческом витке спирали. Сценографией спектакля Варпаховского занимался один из лучших театральных художников своего поколения - Энар Стенберг. Так что здесь перед нами вновь пример удачного творческого союза выдающегося режиссера и талантливого художника.

Э. Стенберг. Эскиз маскарадных костюмов к спектаклю "Маскарад". Постановка Л. Варпаховского. Две дамы в масках и плащах. 1962 г. Фото: Екатерина Якушева

"Маскарад" - пьеса мистическая, уверены сотрудники Бахрушинского музея. И лучшего места для посвященной ей выставке, чем дом актрисы Малого театра Марии Ермоловой, было не найти. Погрузиться в атмосферу помогает само пространство - узкие деревянные лестницы, скрипящие половицы, аутентичная мебель и даже особый запах старого дома.

В последнем зале экспозиции на окне можно увидеть своеобразную инсталляцию - прорезанные силуэты кавалера и дамы, готовящиеся к очередному танцу и как будто приглашающие зрителя вместе с ними ворваться в круговорот маскарада. Поддаться искушению можно, но стоит поспешить, ведь выставка в доме 11 по Тверскому бульвару продлится всего месяц - до 3 ноября 2024 года.