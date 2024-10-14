Глава Минсельхоза рассказала, что ест пастилу вместо хлеба

Глава Минсельхоза России Оксана Лут рассказала, что ест пастилу вместо хлеба.

«Мне нельзя есть хлеб, но пастила очень похожа на хлеб, и у меня дома всегда есть «Белёвская пастила». «Коломенскую» я тоже люблю, у неё другой вкус совершенно», — цитирует её РИА Новости.

По словам Лут, об этом знаковом российском продукте должен узнать весь мир.

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский ранее заявил, что сотрудники его ведомства проанализировали цены на хлеб в российских торговых сетях и зафиксировали высокие средние наценки на данный продукт.

Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семёнов выразил уверенность в беседе с RT, что служба разберётся в ситуации.