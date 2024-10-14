Россиянин купил лотерейный билет за 25 рублей и выиграл миллионы

Житель Красноярского края выиграл в лотерею миллионы рублей. Об этом пишет «АИС».

Отмечается, что россиянин купил лотерейный билет за 25 рублей в мобильном приложении незадолго до розыгрыша, который принес ему в общей сложности более 4,3 миллиона рублей.

Между тем счастливчик до сих пор не обратился за призом. Поэтому пока его личность не установлена.

Ранее байкер из Воронежской области принял участие в лотерее и стал мультимиллионером. Мужчина отметил случайные числа в лотерейном билете, а когда зашел в мобильное приложение понял, что выиграл суперприз — 11,93 миллиона рублей.