В Vegas City Hall состоится премьера музыкального циркового шоу для всей семьи «Чиполлино»

3, 4, 9 и 10 ноября известная с детства сказка про мальчика-луковку Чиполлино оживает на сцене в невероятном, красочном спектакле для всей семьи от РомановАрена. Это история фруктово-овощного государства, где растут самые разные герои: кислые, острые и сладкие. И как же уживаются редкие и экзотические жители с простыми и повседневными? Чиполлино вместе с друзьями покажет, как проучить Сеньора Лимона, выжать все соки из коварного Помидора и самое главное расскажет, что в дружбе не важно, с какой ты грядки.

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«Чиполлино» – это дух классической сказки и целый набор современных и ярких технологий, которые сплелись в одном музыкально-цирковом спектакле.

Трогательная и поучительная история увлечет вас потрясающим живым вокалом, яркими цирковыми номерами от лучших артистов жанра. На сцену поднимутся воздушные гимнасты, эквилибристы, артисты и, конечно же, акробаты. Артисты цирка – участники и призеры международных соревнований, поражают мастерством и изяществом исполнения.

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В вокальных партиях участвуют все главные герои, на сцене только живой звук. Каждый номер, кадр анимации, костюм, музыкальный номер – тщательно проработаны авторами, что делает спектакль уникальным, а разнообразие номеров не оставит равнодушными взрослых и создаст праздничное настроение для всей семьи.

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