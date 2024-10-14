Если семейные отношения «умерли», то их нужно «похоронить».

Таким мнением с радиостанцией «Говорит Москва» поделился руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).

Собчак прокомментировала публикацию свидетельства о разводе Shaman

«Свободная страна. Этот человек, хоть он певец, хоть он авиаконструктор, хоть он кто угодно, живёт своей волей и может крест надеть хоть размером со слона — его проблемы. Церковь ничего не говорит на эту тему. Мало ли что он поёт — никогда в жизни не слышал. Развод — дело плохое, но иногда неизбежное. Развод — это похороны мёртвого брака. Если брак умер, его надо хоронить, если он жив, то его лечат. Мы же не знаем, мы там фонарик не держим. Если брак — живое существо, он болеет, его надо лечить. Живого больного никто не хоронит, мёртвое тело надо предать земле — никуда не денешься».

Ранее Shaman опубликовал в сети свидетельство о расторжении брака со своей экс-супругой Еленой Мартыновой. Процедура развода прошла 13 октября.