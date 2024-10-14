Почему не работает YouTube 14 октября: замедление, новые блокировки РКН

YouTube продолжает работать в России со сбоями. Какие известны последние новости о видеохостинге сегодня, 14 октября?

Есть ли возможность смотреть его с нормальной скоростью?

Что известно о сбоях в работе YouTube 14 октября

Массовый сбой в работе YouTube произошел в России в начале августа. Незадолго до этого «Ростелеком» предупредил о возможном замедлении видеохостинга из-за технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google.

На протяжении более двух месяцев пользователи сталкиваются с падением скорости загрузки контента в мобильном приложении и полной потерей доступа к видеохостингу на компьютерах и телевизорах. Замедление YouTube наблюдается как на домашнем, так и мобильном интернете.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», на утро 14 октября россияне продолжают испытывать проблемы с просмотром YouTube. Порядка 27% жалоб на работу видеохостинга приходятся на Москву, 6% — на Санкт-Петербург, 5% — на Краснодарский край, 4% — на Новосибирскую и Московскую области, 3% — на Самарскую и Свердловскую области, 2% — на Красноярский и Пермский края, Башкирию, Нижегородскую, Ростовскую, Челябинскую и Владимирскую области.

Что известно о новых блокировках Роскомнадзора

Роскомнадзор заблокировал сайт 7TV с наборами эмодзи для YouTube, сообщает издание DTF. По его данным, причиной блокировки стало нарушение российского законодательства, связанное с размещением смайликов, пропагандирующих ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Уточняется, что из-за блокировки сайта в России администрация 7TV приняла решение удалить спорный смайлик, на котором изображены двое мужчин, однако на настоящий момент портал остается недоступным для российских пользователей.

Ранее также сообщалось, что Роскомнадзор подготовил приказ, согласно которому сможет непублично замедлять любые сайты через внесудебные решения Генпрокуратуры. Согласно предложенным поправкам, ведомству дадут полномочия управлять сетью связи общего пользования через технические средства противостояния угрозам (ТСПУ) или при помощи передачи обязательных к выполнению требований владельцам сетей.

Как смотреть YouTube с нормальной скоростью

Чтобы смотреть видео на YouTube с нормальной скоростью загрузки и в хорошем качестве, можно соответствующим образом настроить браузер, сообщил NEWS.ru эксперт по кибербезопасности Иван Орлов.

«Нужно просто настроить браузер. В случае с Google Chrome в адресную строку вводим команду chrome://flags/#enable-quic и меняем значение справа с Default на Enabled. Так вы включите экспериментальный протокол QUIC, который ускорит работу веб-сервисов. Перезагружаем браузер», — объяснил он.

IT-эксперт Артем Геллер также напомнил о скриптах для разных операционных систем, которые позволяют скачивать ролики с YouTube в прежнем качестве. При этом спикер заметил, что пользоваться лазейками на постоянной основе неудобно.