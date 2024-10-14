Появились кадры первого снега в Подмосковье

В Подмосковье выпал первый снег, кадры публикует Telegram-канал «Москва с огоньком». Отмечается, что снег был очень сырым и быстро растаял, однако очевидцы успели заснять, как он покрыл еще зеленые листья и траву.

Ранее метеоролог Александр Шувалов заявил, что первый снег пойдет в столице в ночь с понедельника на вторник, с 14 на 15 октября. По его словам, осадки составят один-два сантиметра. Синоптик отметил, что снег только припорошит землю и растает уже на следующий день. В следующий раз москвичи могут ожидать снегопада около 20 октября. Но до настоящих холодов еще далеко, и речи о том, что погода компенсирует слишком теплые лето и начало осени, пока не идет.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что зима 2024 года в Москве будет достаточно мягкой и теплой. По его словам, в декабре будет в среднем на три градуса выше нормы, в январе — на пять-семь градусов выше нормы, в феврале — на один-два градуса выше нормы.

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При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что грядущей зимой в Москве ожидаются морозы до минус 25 градусов. Погода в этот сезон, по словам синоптика, будет переменчивой, с частой гололедицей.