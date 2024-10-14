В Мелитополе в школе открыли "Парту Героя" в память об участнике СВО

В мелитопольской школе №20 в рамках проекта партии "Единая Россия" открыли "Парту Героя" в память о местном жителе Сергее Зуеве, погибшем во время Специальной военной операции (СВО). Об этом в Telegram-канале сообщила глава Мелитополя Галина Данильченко.

"В мелитопольской школе №20 открыта "Парта Героя" в память об участнике специальной военной операции, мелитопольце Сергее Зуеве. Сергей родился и вырос в Мелитополе, окончил именно эту школу, а когда пришло время защищать Родину - не смог остаться в стороне. Сергей был командиром танка, сражался на территории Донецкой Народной Республики, с первых дней находясь на линии огня, и погиб, попав под минометный обстрел", - сообщила глава Мелитополя.

Парта Героя - это ученический стол, на котором размещена фотография Героя, информация о его жизни и подвиге. Почетное право сидеть за именной партой получают отличники, призеры и победители олимпиад, а также те, кто имеет заслуги в спорте и активно участвует в жизни своей школы.