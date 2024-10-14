В Госдуме раскрыли значение закрытия единственного филиала МГУ в Европе

Ликвидация филиалов российских вузов на Западе — часть распада отношений с Москвой и симптом его деградации, рассказал NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. Таким образом он прокомментировал закрытие единственного представительства МГУ в Европе.

Ликвидация филиалов наших вузов на Западе — это и часть распада наших с ним отношений, и еще один симптом его деградации. Полярность мира меняется, а значит, это открывает перед нами новые горизонты, — добавил Толмачев.

По его словам, вместо каждого перестающего функционировать филиала на западном направлении можно открывать два на восточном. И это пойдет на пользу как России, так и глобальным Востоку и Югу, считает Толмачев.

Сегодня в наших вузах учатся тысячи иностранцев, выходцев из стран Азии и Африки, что доказывает высокую ценность нашего образования. Это отличный фундамент для того, чтобы не только принимать учащихся у себя, но и приходить в их страны для преподавания, — подытожил Толмачев.

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что единственный европейский филиал МГУ ликвидирован по инициативе зарубежной стороны. По его словам, которые приводит РИА Новости, он был расположен в словенском городе Копер.