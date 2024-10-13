Россиянам предрекли первые снегопады

На северо-западе Европейской России на следующей неделе возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, местами ожидается сильный ветер, сообщил NEWS.ru заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. По его словам, непогода настигнет Санкт-Петербург, Ленинградскую, Мурманскую и Архангельскую области, север Республики Коми и Ненецкий автономный округ.

Над территорией России господствует антициклон с центром над Екатеринбургом, на восток он распространяется до Якутии, в Европейской России — от Сыктывкара до Оренбурга, — пояснил синоптик.

Он пояснил, что в области высокого давления закачивается арктический воздух и холодная аномалия наблюдается от Татарстана до Красноярского края с эпицентром на Среднем и Южном Урале, там температура воздуха будет примерно на пять градусов ниже климатической нормы. В противовес этому к Западу от Москвы по линии от Крыма до Петербурга случится повышенная аномалия — воздух будет выше нормы на четыре градуса.

10 октября первый снегопад вместе с дождем выпал в Москве. Осадки были зафиксированы в районе Митино и в Новой Москве. Однако снегу не удалось образовать стабильного покрова, так как на улице в этот момент была плюсовая температура воздуха.