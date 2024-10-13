Умер один из самых влиятельных олигархов 90-х

Российский предприниматель Александр Смоленский умер на 71-году жизни. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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Александр Смоленский в 1989 году основал и возглавил коммерческий банк «Столичный», который стал значимой финансовой организацией в стране. В 1994 году банк был переименован в Столичный банк сбережений (СБС). Два года спустя, в 1996 году, его название изменилось на «СБС-Агро», что отражало более специализированную направленность на аграрный сектор. Однако в результате экономического кризиса и дефолта кредитная организация столкнулась с серьезными финансовыми проблемами и разорилась.

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После закрытия банка Смоленский возглавил финансовую группу ОВК, которая занималась различными инвестициями и финансами. В 2003 году он принял решение продать свою компанию холдингу, возглавляемому Владимиром Потаниным. После этой продажи Александр Смоленский объявил журналистам, что уходит из бизнес-сферы и больше не планирует принимать участие в ее делах, передает издание.