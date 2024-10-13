МЧС предупредило о мокром снеге в Подмосковье 14 октября

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Мокрый снег с дождем ожидается 14 октября на территории Московской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС, отметив необходимость проявлять повышенное внимание на дорогах.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 14 октября в связи с влиянием холодного атмосферного фронта в Московской области ожидается ухудшение погодных условий: переход в ночные часы температуры воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений, осадки в виде дождя и мокрого снега", - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Московской области призывает граждан быть внимательными при нахождении на улице, а в случае происшествия звонить по номеру экстренных оперативных службы - 112.