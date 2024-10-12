Мошенники начали пугать крымчан фейками о «новой мобилизации»

Множество звонков с территории Украины о якобы начале второй волны мобилизации было зафиксировано в Крыму. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.

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«Чтобы сбить накал негодования от облав ТЦК (украинский аналог военкомата) на Украине, враг решил провести информационную спецоперацию», — написал Крючков.

Крымчан убеждали по телефону о необходимости прийти в военкоматы, поскольку началась вторая волна мобилизации. Крючков отметил, что украинцы пытались посеять панику в Крыму, но им этого не удалось.

Некоторые жители полуострова после этого действительно пришли в военкомате. Крючков обратил внимание на патриотизм местных.

Выступая на конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России», глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области, которые вошли в состав РФ в 2022 году, являются историческими регионами, поскольку были частью еще Российской империи. Термин «новые регионы» неуместен, поэтому от него нужно уходить, отметил глава Крыма.