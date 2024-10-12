Магнитная буря облачила небо Кавказа в кроваво-красное

Астрофотограф Михаил Рева запечатлел в Карачаево-Черкесии необычное природное явление, когда северное сияние окрасило ночное небо в красный цвет. По его словам, это случилось из-за воздействия магнитных бурь. Фотограф в своем Telegram-канале рассказал, что одну ночь он провел на озере Сказка Кавказа в долине реки Дукки. После тяжелого пути он начинал засыпать, но еще надеялся увидеть северное сияние, спровоцированное вспышкой на Солнце X-класса.

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Выглянув, ни на что особо не рассчитывая, из палатки около 23 [часов] я обнаружил, что облака частично растащило таки, а треть неба пылает уверенно видимым глазом кроваво-красным цветом, — написал фотограф.

Ранее сильные магнитные бури третьего уровня (G3) на Солнце спровоцировали появление северного сияния в некоторых регионах России, о чем свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По информации ученых, колебания геомагнитного поля должны были длиться не менее двух дней.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупреждал, что на Землю надвигаются новые магнитные бури. По его словам, «космический шторм» слабой интенсивности начался после полудня 5 октября и обрел свою силу в ночь на воскресенье, достигнув класса G3.