Вузы при приеме смогут начислять баллы за допобразование

Наличие образования по дополнительным общеобразовательным программам будет считаться индивидуальным достижением, за которое при поступлении на бакалавриат и специалитет вузы смогут начислять баллы. Об этом говорится в проекте приказа Минобрнауки России, утверждающем порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования.

Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Новое индивидуальное достижение по программам бакалавриата и специалитета, за которое вуз может начислять баллы, - дополнительное образование по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим профилю программ бакалавриата, программ специалитета", - говорится в пояснительной записке к документу.

Например, при посещении поступающего организаций дополнительного образования технической направленности, при поступлении на инженерные специальности он сможет получить допбаллы.

Количество баллов за индивидуальные достижения не может быть более десяти.

О других нововведениях

Другими нововведениями, предлагаемыми проектом, станут единые сроки приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры - с 20 июня по 1 октября. Кроме того, предлагается единое для всех вузов предельное количество специальностей и направлений подготовки, по которым поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и специалитета в каждой организации, - пять специальностей и направлений подготовки. Сейчас это количество устанавливается вузом, но не более 5. Также предлагается единое заявление о приеме в головной вуз и в филиалы на места в рамках контрольных цифр приема и единое заявление о приеме в головной вуз и в филиалы на платные места. По действующим правилам по программам бакалавриата и специалитета существует возможность подачи разных заявлений о приеме в вуз и в его филиалы.

"Ежегодно министерство анализирует итоги каждой приемной кампании и ведет последовательную работу, направленную на повышение качества порядка приема. Все изменения, которые отражены в новом документе, сделают процесс поступления еще более комфортным для абитуриентов, закрепят их права, а также значительно структурируют работу самих университетов", - приводятся слова замглавы Минобрнауки РФ Дмитрия Афанасьева в телеграм-канале министерства.