Священник увидел связь между ЛГБТ* и квадробингом

Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил о связи квадробинга и ЛГБТ-идеологии (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ). Слова священника приводит РИА Новости.
«Квадробинг — это не детская игра или спорт, а субкультура, предполагающая поиск в себе альтернативной идентичности, опасная социальная технология, психологически готовящая ребёнка к принятию антиценностей, в том числе множественности гендеров и ЛГБТ», — сказал он.