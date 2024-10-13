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Российский священник увидел связь между ЛГБТ* и квадробингом

Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил о связи квадробинга и ЛГБТ-идеологии (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ). Слова священника приводит РИА Новости.

Священник увидел связь между ЛГБТ* и квадробингом
© Lenta.ru

«Квадробинг — это не детская игра или спорт, а субкультура, предполагающая поиск в себе альтернативной идентичности, опасная социальная технология, психологически готовящая ребёнка к принятию антиценностей, в том числе множественности гендеров и ЛГБТ», — сказал он.

Общество
Федор Лукьянов
РПЦ
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