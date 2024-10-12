Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту в Казани сняты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты. Об этом в субботу, 12 октября, пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

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Отмечается, что аэропорт вернулся к нормальному режиму работы в 08:59 по московскому времени.

— Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, — говорится в сообщении.

В Росавиации подчеркнули, что экипаж самолета, диспетчеры и службы аэропорта предприняли все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов.

2 октября шесть рейсов авиакомпании «Победа» из Москвы в Дубай и обратно задержали из-за закрытия воздушного пространства над Ираном. Сообщалось, что в период ожидания с пассажирами будут находиться работники «Победы».

Временные ограничения были введены в аэропорту Нижнекамска. Об этом сообщил Артем Кореняко. По его словам, воздушная гавань временно не отправляет и не принимает судна с 7:45 по московскому времени. Специалисты принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, потому что безопасность пассажиров — главный приоритет.

12 сентября аэропорты в Мурманской области ввели временные ограничения. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов пассажиров.