Гинцбург рассказал, кто получит вакцину от рака в первую очередь

Пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких могут первыми получить новую вакцину от рака во время клинических исследований, заявил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, с меланомой технически легче работать, потому что она поверхностная и все видно.

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«Казанский институт фундаментальной медицины и биологии проводит исследования на других моделях, в частности на мелкоклеточном раке легких», — сказал Гинцбург.

Он добавил, что это один из самых распространенных злокачественных раков.

В июне Гинцбург в интервью «Газете.Ru» рассказывал, что была создана универсальная технология, которая позволяет решить буквально все проблемы онкологии. По его словам, вакцину тестировали на мышах с привитой меланомой. На 15-й день, то есть когда начинает работать иммунная система, ученые увидели большую разницу в размерах опухоли между привитыми и непривитыми животными: все привитые животные остались живы, а непривитые — нет.

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