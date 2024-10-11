Треш-стримеры из Ярославля извинились за видео с нацистскими жестами

Треш-стримеры, снявшие видео, в котором продемонстрировали жесты, схожие с нацистским приветствием, извинились за ролик и спели гимн России. Видео этого опубликовала у себя в Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

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Ранее она обратила внимание на стрим группы молодых людей, в котором они вскидывают вверх руки на манер нацистского приветствия. Мизулина назвала их треш-стримерами и призвала полицию отреагировать на видео.

Вечером 11 октября УМВД по Ярославской области проверило ролик и задержало молодых людей.

Позже Мизулина написала, что стримеры извинились за свои действия и «выразили желание спеть Гимн России, чтобы реабилитироваться в глазах россиян». К посту она прикрепила видео, где они исполняют гимн РФ.