Российский регион накрыло красное полярное сияние

Российский регион накрыло уникальное природное явление. Фото появились в Telegram-канале «В курсе 22».

Жители Барнаула запечатлели оптический эффект, который покрыл небо ярко-красным цветом. Отмечается, что полярное сияние на Алтае возникло из-за мощных магнитных бурь на Земле. «Вспышки на Солнце продолжатся еще два дня, так что шанс увидеть красоту своими глазами скорее всего еще будет», — говорится в сообщении.

Полярное сияние можно увидеть на всей территории России

Ранее в октябре последствия мощной вспышки на Солнце сняли на видео в российском регионе. На выложенных кадрах были видны огромные переливающиеся из зеленого в красный цвет столбы света.