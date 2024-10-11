Глава Забайкалья извинился перед подчиненной за ситуацию с козявкой

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов извинился перед главой Карымского лесничества Еленой Шаляпиной за инцидент с тем, как он вытер об неё палец после ковыряния в носу.

Об этом «Газете.Ru» заявил источник в правительстве Забайкальского края.

«Губернатор звонил Елене. Они поговорили, Осипов извинился», — сказал собеседник.

По словам источника, Шаляпина не испытывает обиду в связи с произошедшим.

Ранее в сети завирусилось видео того, как губернатор Осипов вытер о куртку начальницы Карымского лесничества Елены Шаляпиной палец после того, как поковырялся им в носу.

Позднее зампред правительства региона Вячеслав Кулаков заявил, что Осипов просто почесал нос из-за мошки.