В Германии зрителям кровавой секс-оперы вызвали скорую помощь

Нескольким зрителям Штутгартской государственной оперы пришлось вызывать скорую помощь из-за слишком откровенной постановки. Об этом сообщает Guardian.

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Сообщается, что в рамках представления австрийского хореографа Флорентины Хольцингер зрителям продемонстрировали несимуляцию половых актов, пирсинг частей человеческого тела, а также литры настоящей крови. При этом обратившиеся за помощью медиков гости шоу жаловались на тошноту, рвоту и головную боль.

В первый день показа медпомощь понадобилась 8 зрителям, во второй — уже 10.

«Да, в субботу у нас было восемь пациентов, еще десять в воскресенье, им понадобилась помощь врачей после оперы», — заявил представитель площадки.

Также организаторы на недовольства пришедших на оперу ответили предложением «внимательнее читать описание, чтобы быть готовыми к представлению».

Ранее стало известно, что Большой театр начал продавать билеты по паспорту.