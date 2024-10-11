Омбудсмен назвала идею налога на бездетность «экстремизмом против детства»

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что введение налога на бездетность не поможет решить демографические проблемы, и выступила за дополнительные меры поддержки семей. По ее словам, высказывания о необходимости такого налога — это «настоящий экстремизм против детства». Об этом сообщает РИА Новости.

В Российском государственном социальном университете ранее разработали параметры налога на бездетность для мужчин и женщин. По расчетам экспертов, такой налог может быть комплексным: к примеру, к подоходному налогу людей, у которых нет детей, предлагается приплюсовать три процента, к налогу на наследство - пять процентов, на имущество - 0,5 процента.

Позже директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что налоговые поступления с семьи без детей должны составлять 30-40 рублей. По его словам, эти деньги могли бы пойти на «содержание дополнительного ребенка в чужой семье». Он отмечал, что налог стоит распространить и на тех людей, которые не могут иметь детей «по медицинским соображениям», а также на семьи с одним ребенком.

«Нормальная семья - это двухдетная семья», - заявил Зубец.

Ярославская раскритиковала эту формулировку и спросила, «почему вместо радикальных высказываний нельзя ввести дополнительные меры поддержки». Детский омбудсмен подчеркнула, что введение налога - не выход.