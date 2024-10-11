В Ингушетии назвали провокацией призыв брить чеченцев

Гражданам следует проявлять сдержанность и не поддаваться эмоциям, заявили в министерстве национальной политики республики.

10 октября глава Чечни на заседании с представителями силового блока обсуждал перестрелку у офиса Wildberries в Москве. Рамзан Кадыров обвинил депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова, а также сенатора Сулеймана Керимова в подготовке покушения на него. Позже в мессенджерах и соцсетях стали появляться призывы жителям Ингушетии останавливать автомобили с чеченскими номерами и «наказывать водителей».