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В Ингушетии назвали провокацией призыв брить чеченцев за слова Кадырова о мести

Гражданам следует проявлять сдержанность и не поддаваться эмоциям, заявили в министерстве национальной политики республики.

В Ингушетии назвали провокацией призыв брить чеченцев
© РИА Новости

10 октября глава Чечни на заседании с представителями силового блока обсуждал перестрелку у офиса Wildberries в Москве. Рамзан Кадыров обвинил депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова, а также сенатора Сулеймана Керимова в подготовке покушения на него. Позже в мессенджерах и соцсетях стали появляться призывы жителям Ингушетии останавливать автомобили с чеченскими номерами и «наказывать водителей».

Общество
Ризван Курбанов
Сулейман Керимов
Рамзан Кадыров
Госдума
Республика Ингушетия
Москва
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