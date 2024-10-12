Зимой в России ожидается довольно тепло, с резкими перепадами температур в отдельных регионах. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В январе в центральной части России резко похолодает. Так, в Московском регионе температура воздуха опустится до минус 20 – минус 25 градусов Цельсия», – передает слова Вильфанда «Российская газета».

В октябре температуры будут держаться в пределах нормы, местами чуть выше. В ноябре в Сибири ожидается немного теплее, чем обычно, а на остальной территории страны погода будет соответствовать привычным значениям.

Вильфанд напомнил москвичам, что зима уже близко

В декабре на севере и в центральных регионах прогнозируются незначительные потепления. Январь не принесет особых изменений – погода останется в рамках климатической нормы, однако в некоторых российских регионах наступит резкое похолодание до минус 20 – минус 25 градусов Цельсия.

В Сибири снова будет теплее обычного. В марте мягкая погода прогнозируется в Санкт-Петербурге, Карелии, Нижнем Новгороде и Пскове.

Ранее Вильфанд раскрыл, в каких регионах России уже выпал снег. В ряде субъектов устанавливается зимняя погода.