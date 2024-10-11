Общественники предложили устанавливать вышки 5G возле храмов

Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил устанавливать небольшие вышки связи на территории храмов, а не на дома. В беседе с NEWS.ru он предположил, что таким образом получится снизить недовольство граждан. Общественник напомнил, что в 2020 году Патриарх Кирилл на Синоде РПЦ высказал «прогрессивную позицию» по отношению к научному развитию.

Он отметил, что «церковь не создана для того, чтобы тормозить научный прогресс», подчеркнув, что современные телекоммуникационные достижения происходят по воле Божией. Его заявление может показаться резким контрастом на фоне частых протестов против 5G-технологий, вызванных опасениями за здоровье людей и влияние радиоволн, — объяснил Иванов.

Председатель движения добавил, что позиция православного лидера фокусируется на сочетании веры и технологий, что открывает новые возможности для сотрудничества. Территории храмов, по его словам, являются обширными пространствами с минимальным пребыванием людей, что снижает опасения о потенциальном вреде от радиоволн.

К тому же, подобное решение способствовало бы дополнительному доходу для церкви через аренду земель под вышки. Эти средства, в свою очередь, могли бы быть использованы на поддержание и восстановление самих храмов, а также на благотворительность и другие значимые проекты, — добавил общественник.

При этом Иванов подчеркнул, что такие вышки не должны нарушать архитектурный облик церковных построек. Это, по его словам, позволит обеспечить баланс между технологическими новшествами и сохранением культурного наследия, а также минимизирует возможное неудобство для прихожан и посетителей.

«Безусловно, по этому вопросу необходимо возвращать практику «общественных слушаний», чтобы жители сами высказывались, как они видят решение проблемы. Подчеркну, что Церковь не тормозит научный прогресс, а наоборот — старается поддерживать и ученых, и современные разработки», — резюмировал Иванов.

Ранее ученый и IT-специалист по информационной безопасности Андрей Масалович заявил, что вышки 5G безопасны для здоровья людей, а получить вред можно только в том случае, если встать к ним вплотную. Эксперт пояснил, что развеять миф об опасности вышек для людей можно спокойной разъяснительной работой.